Barbara d'Urso non risponde ai complimenti di Zingaretti. E spunta il retroscena sul social media manager

La notizia, ieri, ha fatto il giro della rete: Luca Zingaretti, leader del Pd, si è schierato in difesa di Barbara d'Urso, regina dell'intrattenimento Mediaset, nel giorno successivo all'indiscrezione che vuole il programma sul punto di chiudere a causa dei bassi ascolti. Un endorsement che è arrivato, senza ombra di dubbio, alle orecchie di d'Urso stessa: peccato però che la presentatrice napoletana, solitamente attivissima sui social, abbia deciso di non replicare. Almeno per il momento. E intanto, su Twitter, c'è chi fa notare come il social media manager di Zingaretti, che sarebbe Carlo Guarino, si sia fotografato tempo fa insieme a d'Urso stessa.

La mancata reazione di d'Urso non può che balzare all'occhio: né un retweet, tantomeno un like o un cinguettio di replica. Fatto insolito per lei, che nei giorni scorsi ci ha tenuto a replicare via social invece ai complimenti di Rocco Casalino ("Quando parlavi male di noi, il M5S perdeva due punti") e, persino, all'imitazione di Vincenzo De Lucia, che ne ha fatto una esilarante parodia nello show Stasera Tutto è possibile su Rai Due. Insomma Barbara risponde a tutti tranne che a Zingaretti.

Nel frattempo in rete qualcuno fa circolare uno scatto in cui Guarino, indicato come consigliere digitale di Zingaretti, si immortala insieme a Barbara la scorsa estate: nell’immagine si vede la conduttrice sorridente in riva al mare insieme ad alcuni amici, tra cui appunto l'uomo. E il web mormora.