Barbara d'Urso in lacrime dopo la chiusura di Live: il video a telecamere spente

'Live - Non è la d'Urso' chiude in anticipo e la padrona di casa non trattiene la commozione dopo un anno di lavoro. Gli ascolti non hanno ripagato il programma di Barbara d'Urso, che però può contare sull'affetto dei suoi fedelissimi e su tutta la squadra. Tecnici e collaboratori, domenica a fine puntata, sono entrati in studio per dimostrare alla conduttrice gratitudine e sostegno, facendola emozionare.

Nel video pubblicato su Instagram, Barbara d'Urso è in lacrime davanti alla sua squadra, mentre dalla regia mandano la canzone di Diodato 'Fai rumore'. Lei canta, dedicandola a tutti loro, e li ringrazia uno ad uno mentre riceve un lungo applauso. "Questo è l'amore - scrive - Stanotte dopo la puntata all'improvviso sono entrati in studio i macchinisti, elettricisti, le ragazze delle pulizie, ecc... Con le mani a forma di cuore urlando il mio nome. Emozione forte! Questo è l'Amore, peraltro reciproco... Vi amo".

Appuntamento al prossimo autunno con 'Live - Non è la d'Urso', che tornerà in diretta la domenica sera. Da Pasqua, invece, Barbara d'Urso riprende il timone di 'Domenica Live', nel pomeriggio. "Non mi posso fermare, stiamo cercando di aggiustare uno studio per fare la diretta di 4 ore e mezza, tutte le domeniche - fa sapere sui social - Entro a casa vostra mentre state ancora mangiando la frutta. Vi amo tantissimo".

Il video pubblicao su Instagram da Barbara d'Urso