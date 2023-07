È ufficiale, Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Arriva l'annuncio di Mediaset che, con un comunicato stampa, fa sapere a tutti che la conduttrice napoletana, che dal 2008 è alla conduzione del programma, lascia definitivamente la fascia pomeridiana di Canale 5.

"Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5 - si legge nella nota ufficiale - Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali."

Una notizia già anticipata da diverse voci di corridoio - che parlavano perfino di un passaggio in Rai come giudice di Ballando con le Stelle - e che diventa ufficiale oggi 1 luglio facendo partire subito il toto-nome per il futuro sostituto della D'Urso a Pomeriggio 5. In più, essendo Barbara ancora legata a Mediaset da un contratto fino al prossimo dicembre 2023, bisognerà capire quale programma le sarà riservato nella prossima stagione televisiva. Staremo a vedere.

Per ora, la diretta interessata, non ha ancora lasciato dichiarazioni. Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda lo scorso 5 giugno 2023, Barbara D'Urso aveva salutato il suo pubblico con grande affetto lasciando intendere che il suo ritorno al timone del programma, che conduce da 15 anni, era scontato. "Ci vediamo ovviamente a settembre" diceva Barbara salutando i suoi fan. Ora, però, a quasi un mese di distanza, le cose sono cambiate e Barbara doverà dire addio al suo amato show.