Barbara d'Urso racconta i rapporti con Piersilvio Berlusconi dopo la chiusura dei suoi show

La conduttrice Mediaset spiega il suo futuro in azienda all'indomani dei cambiamenti in palinsesto

Ha lasciato passare oltre un mese Barbara d'Urso prima di pronunciarsi sul nuovo palinsesto Mediaset presentato ad inizio estate. Programmazione che la vede "orfana" di Domenica Live e Live -Non è la d'Urso (al suo posto Verissimo con Silvia Toffanin e Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, ndr), alimentando le chiacchiere in rete sul suo futuro incerto negli studi del Biscione. A pronunciarsi sulla questione è oggi lei stessa, senza risparmiare la verità sui rapporti con Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda.

Il futuro di Barbara d'Urso

Di certo c'è che - stando alle sue parole - Barbara non starà ferma ai box nella prossima stagione. Per lei sono in arrivo novità in prime time oltre al consueto appuntamento in day time con Pomeriggio 5. "Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me", annuncia al Corriere della Sera. E' un passaggio necessario". Di cosa si tratterà è ancora segreto: "E' in maturazione una prima serata di intrattenimento". Dal 6 settembre, riparte poi l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5, "con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia…".

I rapporti con Piersilvio Berlusconi (e le presunte sfuriate di lui)

Quanto agli show chiusi, Berlusconi aveva parlato della volontà di cambiare direzione all'infotainment, poiché l'emergenza Covid avrebbe modificato i gusti di un pubblico non più propenso ad accettare un mix di attualità e gossip ("Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso. Con il Covid è cambiata la percezione del pubblico, è cresciuta la voglia di notizie più serie", le parole dell'Ad). Tesi accolta da d'Urso. "Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente - dice oggi Barbara - Col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento".

Cosa c'è di vero invece nelle presunte ire di Piersilvio a proposito dei picchi 'trash' di alcune trasmissioni della presentatrice napoletana? Ci sono state sfuriate? "Mai", spiega lei, che però ammette "Ci sono state un paio di cose che editorialmente non sono piaciute: in tanti anni, può succedere. L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata".

"Non mi pento di nulla"

D'Urso si è mai pentita di qualcosa? No, in quanto è certa di aver fatto ciò che "piaceva alla gente".

Dietro la scelta di chiudere le due trasmissioni, ci sarebbero i bassi ascolti, ma Barbara rimanda le accuse al mittente: "Quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso. Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me, che mi attaccano a prescindere chissà perché. Esistono diversi generi di tv. A Live Non è la d’Urso, sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti. Poi, c’era un “volta pagina” dove ho cercato di portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando le esigenze dell’azienda".