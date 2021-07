Barbara d'Urso, arriva la reazione alla chiusura dei suoi programmi

Ieri l'annuncio di Piersilvio Berlusconi, Ad Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti

Occhi puntati su Barbara d'Urso dopo la chiusura ufficiale di due dei suoi programmi, ovvero Live- Non è la d'Urso e Domenica Live da parte di Mediaset. Nel giorno successivo alla comunicazione di Piersilvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2021-2022, arriva la reazione della conduttrice. Nessuna intervista in particolare sul tema, bensì alcuni retweet postati sui suoi popolatissimi canali social in cui si limita a riportare le parole dell'amministratore delegato di Mediaset.

I retweet

Navigando sul profilo Twitter di Barbara, infatti, ecco retwittate le dichiarazioni dell'ad del Biscione a proposito del lavoro portato avanti in questi anni dalla presentatrice napoletana. "Barbara ha fatto un lavoro grandissimo - ha dichiarato infatti ieri Berlusconi junior - nei mesi di lockdown ho apprezzato il lavoro che ha fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tostissima. Barbara rimane nella nostra squadra, è una risorsa Mediaset". E ancora: "Se ci sono degli adattamenti che riguardano #Pomeriggio5 sono legati alle scalette di Canale5. Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara d’Urso. […] Tornerà a fare in prime time di intrattenimento su Canale 5".

Nessun commento da parte della diretta interessata, invece, a proposito delle ragioni che hanno portato l'azienda a "cambiare strada", come dichiarato dall'ad.

Perché Mediaset ha deciso di chiudere i programmi di d'Urso

In particolare, Domenica Live sarà chiuso dopo nove anni di onorata attività da parte della conduttrice, mentre Live ha avuto vita lunga un paio di anni. La cancellazione arriverebbe a seguito di una volontà di adeguamento al nuovo panorama del mondo dell'intrattenimento, stando a quanto dichiarato da Piersilvio. "Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso - ha dichiarato ancora Berlusconi - Con il Covid è cambiata la percezione del pubblico, è cresciuta la voglia di notizie più serie".

Chi la sostituirà, Toffanin e Tatangelo

Al posto di d'Urso, alla domenica pomeriggio, arrivano Anna Tatangelo, con Scene da un matrimonio prima, e Silvia Toffanin poi, con doppio appuntamento su Verissimo. "Non è stato facile convincerla - prosegue Piersilvio a proposito di Toffanin, conduttrice e giornalista nonché sua compagna da vent'anni e madre dei due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina - perché lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie. Alla fine si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo".

Palinsesti Mediaset 2021-2022: tutte le novità e i grandi esclusi [