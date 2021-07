Barbara d'Urso: "Le dursinterviste sono una costola di Carramba". Ma piovono offese

Tra i tanti che hanno voluto salutare Raffaella Carrà ieri, nel giorno della sua scomparsa, c'è anche Barbara d'Urso, che ha dedicato più messaggi alla showgirl venuta a mancare a seguito della malattia. Uno di questi, in particolare, ha suscitato discussione in rete, ed è quello in cui la conduttrice napoletana ammette di aver imparato molto dalla collega a livello professionale.

Il tweet della discordia

Ieri, in occasione della messa in onda della prima puntata Carramba che sorpresa, ritirata fuori dagli archivi Rai proprio per omaggiare la Raffa, c'era anche d'Urso tra gli spettatori, tanto da scrivere il seguente tweet: "Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa". E, tra gli oltre cinquecento like, molte sono state anche le offese per il paragone con Carrà, vera e propria icona televisiva.

Il ricordo di Barbara

Poco prima, nel pomeriggio, d'Urso aveva condiviso un altro ricordo di Raffaella. Uno scatto in cui le due erano immortalate insieme, durante una serata, e si guardavano sorridenti. "È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo".

E ancora: "Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”".