Barbara d'Urso in Rai? "Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese"

Barbara d'Urso si è raccontata in un'intervista a Gente quale protagonista della tv del momento. Trasversali gli impegni che in questo momento la conduttrice di Pomeriggio 5 porta avanti, dal piccolo schermo al teatro passando per il suo podcast e il palcoscenico virtuale del suo "Metadurso", progetti che non escludono mai nuove possibilità e la capacità di sapersi costantemente reinventare. Proprio come dimostrato quando alcuni dei suoi programmi televisivi sono stati chiusi.

"La tv per me e? un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso…" ha raccontato d'Urso che non ha lesinato sincerità quando è stato affrontato il tema di un suo possibile sbarco in Rai: "Con me tutto puo? sempre accadere: sono la donna delle sorprese", ha affermato.

La pace con Lucio Presta

Di recente la foto di Barbara d'Urso con Lucio Presta che ha sancito la pace ha riaperto i motivi della lite raccontata sui media tre anni fa. Lui l'aveva definita "suora laica in pailettes che produce orrore in tv" in un post poi rimosso, lei aveva commentato senza mai nominarlo direttamente, poi il silenzio fino al selfie dei giorni scorsi. "Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perche? per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che aveva", confida oggi Barbara d'Urso: "Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui e? stato feroce con me e lo ha anche ammesso, ma siccome la vita e? breve e i conflitti, anche i piu? piccoli, non servono a niente, e? molto meglio essere in pace. Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora".