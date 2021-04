Cos'è questa storia che Barbara d’Urso lascia Mediaset e passa in Rai?

L’indiscrezione sul futuro professionale di Barbara d’Urso risuona con il fragore di una scossa tellurica che determina lo stravolgimento dell’attuale consolidata geografia televisiva: stando a Dagospia - lo stesso che aveva annunciato la chiusura anticipata di ‘Live - Non è la d’Urso’ poi confermata - la conduttrice che da anni è tra i volti simbolo di Mediaset, sarebbe in trattative per passare in Rai.

Secondo la ricostruzione del sito diretto da Roberto D’Agostino, alla base della questione che starebbe smuovendo gli assetti ci sarebbero non solo gli ascolti di ‘Live’ non in linea con la prima serata di Canale 5 e regolarmente battuto da Rai1 e pure da ‘’Che tempo che fa’’ su Rai3, ma anche l’influenza del trio Signorini-De Filippi-Costanzo, “l'altra metà di Mediaset” - si legge – che “da anni sogni di gettare Carmelita nell'olio bollente come un sofficino Findus”. Il retroscena si racconta a qualche settimana dalla comunicazione con cui la Fascino di Maria De Filippi condiva di amarezza la querela rivolta a Pietro Delle Piane per aver parlato del presunto ruolo recitato a Temptation Island: “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”, specificava la nota.

A questi elementi, si aggiunge anche il presunto malcontento di Piersilvio Berlusconi che avrebbe preso la decisione definitiva di sospendere la serata domenicale targata d’Urso, e che tanto ha fatto esultare Lucio Presta, famoso agente nel mondo dello spettacolo. “Con la chiusura di ‘Live – Non è la D’Urso’ si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quell’hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L (Domenica Live, ndr.) e P.5. (Pomeriggio 5, ndr.). E aprire una stagione di rinnovamento. VideoNews ci pensi bene”, ha scritto Presta in un tweet.

Così Mauro Crippa, capo dell’informazione Mediaset, Videonews, che produce proprio ‘Live – Non è la d’Urso, avrebbe anche cercato invano l’appoggio di Fedele Confalonieri per far cambiare idea a Piersilvio Berlusconi, invano: “Ecco perché a Cologno sono pochi coloro che scommettono sul futuro di Mauro Crippa e i suoi prodi destrorsi”, la conclusione cui giunge Dago – “Tant’è che Barbarella D’Urso – una che ha avuto l’ardire di scippare un ospite al “Verissimo” della “Piersilvia” Toffanin - sta cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”.

Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene — ellepi_one (@PrestaLucio) March 29, 2021

Da Barbara d’Urso a Fabio Fazio: tutte le trattative in corso in Rai e Mediaset

Barbara d’Urso, ma non solo. Anche per Paolo Bonolis c’è chi insinua un ritorno in Rai: il conduttore ha garantito a Mediaset buoni risultati nel preserale e anche in replica con le puntate serali di ‘Avanti un altro’, ma questa volta a contare non saranno i soldi, bensì la progettualità, racconta Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano. In scadenza è anche il contratto di Gerry Scotti, ma per lui l’esito positivo della trattativa sembra scontato.

E in Rai? Qual è il futuro dei volti storici della tv pubblica? Ad agosto scadrà il contratto di Amadeus, ma salvo eclatanti colpi di scena, il conduttore delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo e dei vari ‘Reazione a catena’, ‘Stasera tutto è possibile’, ‘Ora o mai più’, ‘I Soliti Ignoti’ dovrebbe restare. Termini brevi anche per il contratto di Fabio Fazio che dovrebbe andare verso il rinnovamento, ma a condizioni diverse rispetto a quelle di quattro anni fa, e resterebbero in Rai anche Antonella Clerici e Carlo Conti. New entry in Rai, invece, Alessandro Cattelan che, come svelato da Dagospia, sarà un nuovo volto Rai con un programma prodotto da Fremantle.

Quanto a Elisa Isoardi, si racconta che dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la conduttrice avrà una nuova possibilità sulle reti Mediaset: “Ha accettato il reality in cambio di un programma suo” sostengono fonti citate dal Fatto Quotidiano che fa riferimento a diverse ipotesi, come Domenica Live o uno spin off di Mattino 5 per il weekend.