Jimmy Ghione posta una foto di Barbara d'Urso senza trucco. E' polemica: "Vergognati"

Perché mai Jimmy Ghione, collega di Barbara d'Urso, ha sentito l'urgenza di sfottere la conduttrice attraverso il suo profilo Instagram? Le motivazioni non sono chiare, ma di certo c'è il post condiviso nella giornata di ieri dall'inviato di Striscia la notizia a proposito della presentatrice napoletana: uno scatto in cui lei, 63 anni, viene immortalata senza trucco. E che, soprattutto, mette in evidenza la differenza del volto "con e senza" le (ormai leggendarie e potenti) luci del suo studio televisivo.

"Quando salta la luce", è la didascalia in calce alla combo fotografica. Da una parte Barbara ritratta in un momento di relax mentre indossa abiti casual, dall'altra invece la conduttrice perfettamente truccata per uno shooting fotografico. Quindi il tag ad una pagina Instagram che mette in fila fotografia di celebrità prima e dopo la chirurgia. Lo sfottò non è certo stato apprezzato da tutti, anzi.

"Anche tu sotto la doccia sei penzoloso": Roger Garth al veleno

"Con quella luce e quella posizione verrebbe male chiunque dai , io vengo anche peggio - scrive in difesa della d'Urso Roger Garth, opinionista di Canale 5 - Barbara è bella al naturale e non rifatta, ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me. Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti . P.S. anche tu sotto la doccia in palestra ormai sei un po’ penzoloso eh...". E ancora, l'ex naufraga dell'Isola Deianira Marzano: "Dovresti vergognarti per questo gesto - scrive - Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani. Intendo a livello lavorativo. Anche perché posso assicurare che Barbara è una donna bellissima".

C'è però chi si accoda a riderci su. In primis Stefania Petyx, altra famosa inviata del tg satirico: "Senza Photoshop solo il bassotto viene bene", scrive. E poi il dj Ringo: "Cattivello", ironizza. Nessuna replica invece al momento da parte della diretta interessata.