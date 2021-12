Le prime parole di Barbara d'Urso su Simona Brachetti (sua sostituta a "Pomeriggio 5")

Sono mesi di evoluzioni nel palinsesto Mediaset. Dopo la chiusura di Live Non è la d'Urso e Domenica Live, Barbara d'Urso continua ad essere al timone di Pomeriggio 5, ma viene sostituita da Simona Branchetti nel periodo natalizio. Un volto emergente che già viene messo in antitesi rispetto alla storica conduttrice del Biscione, tanto che le prime dichiarazioni della seconda a proposito della prima fanno notizia.

Che cosa pensa Barbara di Simona Branchetti? Il giudizio è - come sempre - equilibrato e misurato. "Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino Cinque News - dice a margine di una Instagram Stories Barbara, in perfetta forma e negativa al coronavirus a dispetto dei pettegolezzi circolati in rete - così c’è anche Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finchè non arrivo io a gennaio come sempre col cuore".

Insomma, Simona è una "bravissima giornalista" e da parte della presentatrice napoletana c'è pieno coinvolgimento nel farle i migliori auguri di buon lavoro. Le rivalità e i rumors sulla presunta sostituzione definitiva appartengono al gossip.

Come funziona Pomeriggio 5 News

Pomeriggio 5 News ha preso il via lunedì 20 dicembre ed andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17.25 su Canale 5 prospettandosi come programma di approfondimento targato Videonews. Tante le notizie, i collegamenti, gli approfondimenti e gli ospiti per un’informazione in diretta precisa e puntale.Il tradizionale "Pomeriggio Cinque" con Barbara d’Urso tornerà in onda dopo le festività, lunedì 17 gennaio 2022.

Chi è Simona Branchetti

Nata a Meldola, in provincia di Forlì Cesena, Simona Branchetti, di professione giornalista, è un mezzo busto tra i più apprezzati del Tg5. Laureata n Giurisprudenza all’Università di Bologna e nel 2005 si è iscritta all’albo dei Giornalisti professionisti, dopo aver collaborato con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali dell’Emilia Romagna. È stata sposata due volte.