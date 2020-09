Barbara d’Urso furiosa con Soleil Sorge: “Qua decido io, altrimenti salutame a soreta”

Barbara d'Urso sa come placare gli animi dei suoi ospiti quando i nervi si fanno tesi e oggi, nella puntata di Pomeriggio 5, è tornata a ribadirlo con la fermezza propria del suo ormai noto “salutame a soreta”. Tutto è successo nel bel mezzo della discussione tra Soleil Sorge, in collegamento con lo studio dalla Grecia, e il paparazzo Alex Fiumara che accusava la ex concorrente dell’Isola dei Famosi di aver organizzato la paparazzata di lei e Andrea Iannone a Ibiza.

“Ho le prove di quanto dico. Non prendermi per il sedere, tu hai fatto chiamare due nostri amici in comune. Non devi dire stupidaggini. Ho anche testimoni”, reclamava il fotografo interrotto più volte da Soleil che, a un certo punto, ha minacciato di interrompere il collegamento. “Conto fino a tre e poi stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venire attaccata e non poter dire la mia”, ha tuonato la ragazza, immediatamente zittita dalla conduttrice: “Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla. Non decidi tu di interrompere la conversazione dopo, perché se la stacchi la stacchi per sempre, per tutta la tua vita, e ‘salutame a soreta'”.

Manco a dirlo, il dibattito è proseguito, e per quanto i toni siano rimasti tutt'altro che moderati, con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha continuato ad attaccare Fiumara e a difendersi dalle accuse, Barbara ha fatto capire ancora una volta chi è che nel suo studio detta le regole…