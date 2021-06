Barbara d'Urso: "Ho paura, il mio stalker sotto casa mia"

La conduttrice in aula in Tribunale a Roma: "Giro con la guardia del corpo". Sul banco degli imputati un 36enne catanese

''Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto 'ti taglio la testa', ho dovuto prendere una guardia del corpo''. Lo ha detto in aula in Tribunale a Roma, Barbara D'Urso, sentita al processo, svoltosi a porte chiuse, che vede sul banco degli imputati il 36enne catanese Salvatore Fiorello, accusato di stalking.

I fatti sono iniziati intorno al 2017 quando l'uomo partecipò a una trasmissione della D'Urso. Da quel momento il 36enne, con un profilo Instagram sotto il nome di 'bacisolari', ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv, scrivendo ai parenti della D'Urso per chiedere di poter vedere i suoi 'fratelli'. Ultimamente però l'uomo ha iniziato a minacciare online la presentatrice e a tempestare di telefonate la redazione televisiva. Oggi il giudice monocratico Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza fissata per il 14 ottobre.