"I miei seni al vento": Barbara d'Urso tuona contro il suo topless mandato in onda dalla Rai

"Io non mi arrabbio mai". Barbara d'Urso prova a simulare aplomb quando la giornalista della Stampa le chiede conto del suo topless mandato in onda in prima serata dalla Rai durante la trasmissione Techetechetè, in occasione della (seguitissima) puntata legata ai debutti delle star. Ma pian piano il tentativo di dissimulare rabbia col più largo dei sorrisi, come nel suo stile diplomaticamente televisivo, lascia spazio ad uno sfogo contro il servizio pubblico.

"Non l'ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo", prosegue. "Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata". Infine la stoccata conclusiva: "Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto".

Ma l'autore rivendica la sua scelta

I "seni al vento" di Barbara hanno da subito scaldato la rete la sera di 30 agosto, quando lo spezzone tratto dalle Teche Rai è tornato in prime time alle 20.38 direttamente dal 1978. All'epoca la presentatrice napoletana aveva 21 anni. Autore della puntata incriminata - che ha sbancato l'Auditel con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 21.2% - è Fausto Massa, presente peraltro anche nella squadra del reality show Mediaset Temptation Island, che su Twitter appare tutt'altro che pentito della sua scelta, rivendicata a colpi di tweet e retweet.

#techetechete https://t.co/IPn7oh9tYg pic.twitter.com/6k2X2TpzdK Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. August 30, 2020