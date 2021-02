Twitter 'limita' l'account dello show di Barbara d'Urso

Twitter 'limita' l'account della trasmissione Live - Non è la d'Urso. A tutti coloro che si recano in questi minuti sulla pagina dello show condotto da Barbara d'Urso, viene proposto il seguente messaggio: "Attenzione: questo account è temporaneamente limitato". Il motivo? "L'avviso qui presente ti viene mostrato poiché l'account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?". Non è chiaro quali siano le attività che hanno portato alla limitazione.

Va precisato che, sebbene non abbia la spunta blu (ovvero il 'timbro' virtuale che sancisce l'ufficialità del profilo), l'account in questione si dichiara "Account ufficiale del programma Mediaset", tanto che spesso interagisce con il profilo ufficiale della conduttrice. Ventitremila i follower che ne seguono i tweet sin dal febbraio 2019, anno di lancio del talk show.

La sospensione è arrivata in concomitanza con la messa in onda dell'ultima puntata del programma, ieri sera in prima serata. Tra i tanti ospiti, l'allenatore Walter Zenga, protagonista di un racconto privato tra infanzia e paternità, Abraham Garcia, presunto fidanzato di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, infine la scrittrice Barbara Alberti e la showgirl Francesca Cipriani.

Perché Twitter limita gli account

Ma perché Twitter limita gli account? E in quali casi viene preso il provvedimento? A rispondere è l'help desk del social: "Se il tuo account ha dato prova di following aggressivo o interazioni (come Mi piace, Retweet e Retweet e commenta) aggressive, in violazione delle Regole di Twitter, visualizzerai un messaggio nel quale ti informiamo che le funzioni del tuo account sono state limitate per un certo periodo di tempo", si legge. "Finché permane tale stato, il tuo account e i tuoi Tweet potrebbero essere esclusi dai risultati delle ricerche, dalle notifiche e da altri punti di Twitter. Se scegli Continua su Twitter, non sarai più in grado di tornare indietro e scegliere l'opzione di verifica".