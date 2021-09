Barbara Palombelli replica alle polemiche dopo la frase sui femminicidi

Barbara Palombelli ha replicato alle critiche che l'hanno travolta dopo la frase pronunciata ieri sui femminicidi. "Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? " aveva affermato la conduttrice durante la puntata di Forum in onda giovedì 16 settembre: "È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi".

L’argomentazione ha scatenato una ridda di aspri commenti nelle ore successive al programma e la conduttrice è finita al centro di un dibattito che adesso è tornato ad averla al centro dell’attenzione per il suo commento affidato ai social.

"La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini, richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi" si legge nel post scritto su Facebook: "Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista una donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire i ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni".