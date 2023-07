Barbie Dreamhouse Challenge, da stasera su Real Time: le anticipazioni

In occasione dell'uscita nelle sale del film "Barbie", i canali Real Time e HGTV trasmettono oggi, lunedì 24 luglio 2023, a partire dalle 21.30, il reality "Barbie Dreamhouse Challenge". Condotto da Ashley Graham, il programma lancia ai suoi concorrenti l'ardua sfida: ricostruire una casa di Barbie a grandezza naturale. Quali saranno i risultati?

Barbie Dreamhouse Challenge, anticipazioni format

Approdato nei cinema di tutto il mondo (o quasi), preceduto da un roboante battage pubblicitario, il film "Barbie" - diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling - ha fatto registrare nei primi giorni di programmazione eccellenti risultati al box-office, come di rado capita nel cinema post-pandemia. La critica è più divisa e bisognerà attendere il passaparola per decretarne il gradimento del pubblico, ma i fatti parlano chiaro: "Barbie" è attualmente sulla bocca di tutti.

Real Time coglie la palla al balzo e trasmette da oggi, 24 luglio, il reality in quattro puntate "Barbie Dreamhouse Challenge" (da alcune fonti trascritto con il titolo italiano "La casa dei sogni di Barbie: la sfida"), condotto da Ashley Graham, nota ai più come "modella curvy", ma anche imprenditrice e designer. Il format vede alcuni dei nomi più noti del canale HGTV, ai quali si aggiunge uno chef di Food Network, alle prese con uno specifico compito: trasformare, in California, un'abitazione standard nella casa dei sogni di Barbie.

In totale troviamo la partecipazione di otto team, giudicati da una giuria composta dal designer Jonathan Adler e dall’interior designer Tiffany Brooks, supportati in ogni settimana da una diversa "celebrity guest". In ciascuna puntata l'attenzione si concentra su un diverso focus, strettamente connesso alla storia dell'amatissimo prodotto della Mattel. Nel primo appuntamento vediamo la Graham e i concorrenti visitare il quartier generale Mattel. Ma sarà soltanto l'inizio di una esplorazione dominata dal colore rosa.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 24 luglio 2023)

La prima puntata di "Barbie Dreamhouse Challenge", va in onda lunedì 24 luglio 2023 su Real Time a partire dalle 21.30; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale. Oltre che su Real Time il programma è visibile su HGTV, il canale 56 del digitale terrestre del gruppo Discovery dedicato alle ristrutturazioni di case e giardini.