Bassetti contro Figliuolo: "Critica chi si è fatto il mazzo sul campo, poteva evitare"

Commento e replica a distanza tra Francesco Paolo Figliuolo e il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti. Al centro della discussione, le dichiarazioni del commissario straordinario all'emergenza coronavirus sul ruolo che hanno ricoperto i virologi nei lungi mesi di dibattiti televisivi.

"Ho pensato che certe scene potevamo, e dovevamo, risparmiarcele. Non hanno aiutato la gente a capire" afferma Figliuolo nel libro scritto con Beppe Severgnini 'Un italiano -Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande' edito da Rizzoli, in uscita domani, sui medici e i litigi in tv anche rispetto alle diverse posizioni sul virus. E ancora: "Ho un sospetto: i virologi, molti dei quali sono bravissimi, in ambito scientifico sono stati un po' negletti. Non perché la virologia sia una disciplina minore rispetto alla cardiologia, alla chirurgia o all'oncologia. Però, diciamo la verità, il grande pubblico un virologo manco sapeva chi era. (…) La fama improvvisa ha fatto emergere nel mondo scientifico contrasti umani e naturali".

La replica di Bassetti

A stretto giro, ecco arrivare il commento di Bassetti. "Mi dispiace che in questo Paese si passi a criticare i medici sul campo, i virologi, gli infettivologi, gli igienisti che si sono fatti un mazzo così e non si sia in grado di guardare mai agli errori commessi dalla politica, dalla struttura commissariale e dal Cts", le sue parole: "Nei libri criticano i medici che hanno fatto un lavoro eccezionale, anche i virologi che sono andati in tv. C'è un modo ideologico di gestire la pandemia, sbagliano sempre gli altri".

"Non so a chi si riferisca il generale Figliuolo, certamente ho grande stima di lui, ma che si metta a dare giudizi su medici bravi e meno bravi lo trovo esagerato e poteva evitarselo. Spero l'abbia scritto Severgnini e non Figliuolo" ha aggiunto ancora, "Perché discutere, ragionare e avere idee diverse in ambito scientifico porta a migliorarsi. Un continuo confronto pubblico ha portato all'arricchimento di tutti noi. "Magari" Figliuolo "dovrebbe vedere quello che si è fatto a livello di Governo, perché se si fossero ascoltati gli scienziati certi errori non si sarebbero commessi".