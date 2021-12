Il Jingle Bells dei virologi Bassetti, Pregliasco e Crisanti: "Sì sì vax, vacciniamoci". È polemica

Dopo milioni di parole e di consigli medici disattesi da quanti continuano a restare lontani dalla vaccinazione anti-Covid, ecco arrivare l’idea di musicare il monito con un orecchiabile canzoncina natalizia. Interpreti di un testo che ruba le note all’arcinoto Jingle Bells sono i virologi più popolari della tv Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco che hanno acconsentito alla trovata del programma radiofonico un Giorno da pecora prestando le loro ugole allo stacchetto dedicato al Natale sicuro grazie alla vaccinazione.

Il testo è di quelli memorabili: "Sì sì sì vax vacciniamoci - Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare - Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu - Se vuoi andare al bar -felice a festeggiar - le dosi devi far - per fare un buon Natal - mangia il panettone - vai a fare l'iniezione - proteggi gli altri oltre a proteggere anche te - con la terza dose tu avrai feste gioiose - Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu - per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi" cantano i medici alternandosi in un montaggio che li mostra durante i collegamenti online. Se e quanto la trovata servirà a sortire il determinante convincimento a sottoporsi alla vaccinazione si vedrà. Per ora di certo c’è il discutibile spettacolo musicale offerto da un trio inedito che per Natale, si è messo alla prova come non era facilmente immaginabile.

L’idea sta sortendo varie reazioni sui social e non mancano i commenti volti a sottolineare l’inopportunità della trovata: “Questa pagliacciata, perché tale è, fa molto più danni ad una campagna vaccinale già di per sé assai complessa”, scrive il giornalista Massimo Falcioni; “La lucetta rossa delle telecamere (più spesso di Skype) ha fatto perdere credibilità a questi signori che vogliono solo alimentare il proprio ego” commenta qualcuno che accusa il “trio” di fare il varietà in un momento troppo delicato.

Ma poi il problema è Mauro Da Mantova a La Zanzara...



Questa pagliacciata, perché tale è, fa molto più danni ad una campagna vaccinale già di per sé assai complessa.

