I Bastardi di Pizzofalcone 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Lunedì 25 ottobre su Rai 1 è prevista la messa in onda della sesta e ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3. Si giunge così al termine di una stagione fortunatissima, che ha visto la serie tv con protagonista Alessandro Gassmann battere più volte nella gara degli ascolti il diretto concorrente Grande Fratello Vip. Un successo che verrà certamente replicato anche in occasione del gran finale.

L'ultima puntata

Due gli episodi conclusivi dell'ultima puntata. Il primo, atteso episodio partirà con il ritrovamento in mare di un cadavere che per l’ispettore Lojacono e i suoi uomini del commissariato di Pizzofalcone sembra essere un caso come tanti altri, ma non sarà così Lojacono, infatti, si renderà presto conto che quel delitto è legato ad una lunga serie di crimini.

Inoltre, l'uomo ritrovato senza vita potrebbe essere la chiave per riuscire a risolvere il caso dell'attentato al risotrante che ha visto protagonisti proprio i Bastardi. Tutta la stagione ha ruotato proprio intorno all'attentato al ristorante di Letizia. Nell'ultimo episodio Lojacono e i suoi riusciranno a fare definitivamente chiarezza? Chi e perché ha messo la bomba?