Battiti Live 2021: cantanti, città e informazioni sullo show con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

Il primo appuntamento con lo show musicale itinerante è per venerdì 25 giugno. Confermata, da metà luglio, la trasmissione in prima serata su Italia 1

Battiti Live torna con la 19esima edizione venerdì 25 giugno 2021. Sarà allora che comincerà l'estate in musica dello show con tappe itineranti organizzato dall'emittente radiofonica RadioNorba di Conversano (Bari) e trasmesso anche da Italia1, condotto da Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e del Radio Norba Cornetto Battiti Live, e da Elisabetta Gregoraci.

Battiti Live 2021, i cantanti

"È un cast spettacolare e sono davvero orgoglioso di annunciarlo: è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l'auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere", spiega il presidente di Radio Norba Marco Montrone.

Tra gli artisti che faranno ballare le piazze pugliesi ci sono tra gli altri Bob Sinclar a Purple Disco Machine, da Sophie and the Giants ad Alice Merton, da Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler ad Oscar Anton. Tra gli italiani spiccano i nomi di Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave e Nek.

Battiti Live 2021, città e date

Marco Montrone, presidente di Radio Norba, ha anticipato cast e location: per il secondo anno si andrà in onda (quest'anno torna la diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba) dal Castello Aragonese di Otranto, con 15 esibizioni "on the road" in altrettante località (Polignano, Vieste, Barletta, Grottaglie, S.Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce).

Alle cinque serate live (25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio) seguirà una puntata compilation. Confermata poi, da metà luglio, la trasmissione in prima serata su Italia 1, in replica su Mediaset Extra e Italia 2, on demand su Mediaset Play e contenuti esclusivi su Infinity. Allo spettacolo potranno assistere circa 400 persone, con posti preassegnati, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. L'ingresso è come sempre gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it.