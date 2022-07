Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, martedì 12 luglio, Italia 1 trasmette la seconda puntata stagionale di Battiti Live. Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, lo show musicale itinerante si ferma anche questa settimana a Bari. Tanti sono i cantanti italiani che si avvicendano sul palco: leggiamo i nomi degli artisti e le anticipazioni della puntata.

Battiti Live 2022: anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Battiti Live è stata registrata a Bari lo scorso 18 giugno e va in onda su Italia 1 nel corso della prima serata di martedì 12 luglio. A fare da cornice è il lungomare Imperatore Augusto, colmo di tanti spettatori in attesa delle esibizioni musicali dei loro idoli.

Le dirette delle serate sono trasmesse dalle emittenti locali Radio Norba e Tele Norba. Per le delle prossime tappe la rassegna si sposta a Gallipoli (per due serate) e a Trani (puntata finale).

Il “Radio Norba Cornetto Battiti Live” è condotto dalla coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. In più sono previsti gli interventi di Mariasole Pollio, che raccoglie le impressioni a caldo del pubblico.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nella seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Battiti Live si esibiscono: Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Alex, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte. Si esibiscono invece on the road Tommaso e Albe, rispettivamente da Manduria e da Vieste.

Dove vedere Battiti Live 2022

La nuova puntata di Battiti Live va in onda martedì 12 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.