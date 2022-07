Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Stasera, martedì 19 luglio, Italia 1 manda in onda la terza puntata stagionale di Battiti Live. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono lo show musicale itinerante che, dopo Bari, fa tappa nella splendida Gallipoli. Sono molti i cantanti italiani che si esibiscono sul palco: scopriamo i nomi degli artisti e le anticipazioni della puntata.

Battiti Live 2022: anticipazioni della terza puntata

Il terzo appuntamento di Battiti Live è stato registrato a Gallipoli il 2 luglio e va adesso, martedì 19, in onda su Italia 1 in prima serata. Da Bari lo show musicale itinerante fa tappa nella magnifica Gallipoli. Lo scenario salentino sarà poi protagonista anche della puntata del 26 luglio, prima della serata finale registrata a Trani. Ancora una volta l’affiatata coppia composta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri introduce amati artisti della nostra scena musicale; Mariasole Pollio interviene invece per raccogliere le impressioni del partecipe e ricco pubblico. Il nome completo della rassegna musicale è “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Battiti Live 2022, l'elenco dei cantanti sul palco stasera

La terza puntata di Battiti Live vede avvicendarsi sul palco alcuni degli artisti più amati della musica italiana contemporanea: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Darin, Fred De Palma, Mr. Rain, Alfa, Big Boy, Lda, Giordana Angi, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Malika Ayane, Dani Faiv, Albe, Riki, Blind, Cioffi, Irama. In più sono previste due esibizioni on the road: Marco Mengoni canta da Conversano e Bob Sinclar si esibisce da Massafra.

Dove vedere Battiti Live 2022

La terza puntata di Battiti Live va in onda martedì 19 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming, in diretta e on demand, sulla piattaforma MediasetPlay.