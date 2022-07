Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, martedì 26 luglio, Italia 1 trasmette alle 21.15 la quarta puntata stagionale di Battiti Live. Condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, la serata è stata registrata a Gallipoli. Tanti artisti italiani si avvicendano sul palco: leggiamo le anticipazioni della puntata e i nomi dei cantanti che vedremo.

Battiti Live 2022: anticipazioni della quarta puntata

La quarta tappa di Battiti Live 2022 è stata registrata a Gallipoli il 3 luglio e va in onda oggi, 26 luglio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. La quinta (e ultima) puntata stagionale è invece stata registrata a Trani lo scorso 10 luglio è sarà mandata in onda martedì 2 agosto. Per Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri si tratta della sesta edizione da (affiatati) conduttori; mentre la giovane Mariasole Pollio raccoglie le impressioni e le emozioni del caloroso pubblico. Il nome completo della manifestazione musicale è “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nella quarta puntata (26 luglio)

La quarta puntata di Battiti Live vede alternarsi sul palco molti dei beniamini della musica italiana attuale: Rkomi, The Kolors, Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Aka7even, Gemelli Diversi, Michele Bravi, Francesca Michielin, Carl Brave, Sottotono, Follya, Il Tre, Topic, Baby K, Alex, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Alvaro Soler, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Sissi, Ana Mena, Andrea Damante, Kayma, Erwi.

Dove vedere Battiti Live 2022 in tv e in streaming (26 luglio)

La quarta puntata di Battiti Live va in onda martedì 26 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming, in diretta e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.