Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, martedì 5 luglio, va in onda la prima puntata stagionale di Battiti Live. Lo show di Italia 1 tocca le più belle località della Puglia e offre una carrellata sullo stato della musica popolare italiana contemporanea. Andiamo alla scoperta del cast di artisti che ci accompagnerà nel corso delle settimana. E ancora: i conduttori, le tappe del tour, dove vedere le serate in tv e in streaming.

Battiti Live 2022, le anticipazioni e conduttori

Battiti Live torna nella sua formula originale. Dopo due edizioni che, causa pandemia da Covid-19, sono andate in onda dal Castello Aragonese di Otranto il programma si prodiga in un tour nelle più belle località della Puglia. Si va da Bari a Trani fino a Gallipoli. Ma non è tutto perché durante le serate alcuni artisti suoneranno e canteranno in collegamento da altre città della regione (tra quelle già confermate troviamo Otranto e Manduria).

Le prime due date si sono tenute a Bari venerdì 17 e sabato 18 giugno; a Gallipoli i concerti di sabato 2 e domenica 3 luglio; a Trani la data finale, prevista per domenica 10 luglio. I concerti sono trasmessi a partire dal 5 luglio da Italia 1, dunque in differita. La diretta è invece trasmessa dalle emittenti locali Radio Norba e Tele Norba: il titolo originale dell’evento è “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Alla conduzione è confermatissima la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ai due si aggiungono gli interventi di Mariasole Pollio, che ha il compito di raccogliere le impressioni e le emozioni del folto pubblico delle piazze.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nella prima puntata

In totale sono più di 80 gli artisti che si esibiranno nel corso delle cinque puntate dello show. Limitandoci al primo appuntamento televisivo, quello del 5 luglio, troviamo in scaletta: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano. In più, si esibiscono on the road Marco Mengoni (da Conversano) e La Rappresentante di Lista (da Ceglie Messapica).

Dove vedere Battiti Live Live 2022

La nuova edizione di Battiti Live va in onda il martedì alle 21.15 su Italia 1, a partire dal 5 luglio. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.