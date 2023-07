Battiti Live 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta della quarta puntata

Italia 1 trasmette oggi, martedì 25 luglio 2023, a partire dalle 21.15, il quarto appuntamento stagionale di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Dopo le date di Bari lo show sbarca a Gallipoli. Scopriamo chi sono gli artisti che si avvicendano sul palco.

Battiti Live 2023: anticipazioni quarta puntata

"Radio Norba Cornetto Battiti Live" è la manifestazione musicale che da anni attraversa le piazze del Sud Italia (prevalentemente la Puglia) per sprigionare nell'aria e tra il nutrito pubblico le note dei tormentoni estivi, colonne sonore ideali delle estati italiane. Oggi, 25 luglio, su Italia 1 va in onda la quarta puntata kermesse musicale.



Dopo tre puntate registrate a Bari, il programma cambia rotta e si ferma nella non lontana Gallipoli, splendida cittadina sulla costa pugliese. L'odierna puntata dello show è stata registrata nella zona portuale della località salentina ed è condotta, come di consueto, da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che, spalleggiati da Mariasole Pollio, presentano alcuni tra i più amati artisti della scena musicale italiana.



L'ampio pubblico canta, balla e, tornato a casa, custodisce le proprie hit del cuore, ideali colonne sonore dell'estate 2023. La regia televisiva dello show è firmata da Luigi Antonini.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 25 luglio

Gli artisti che salgono sul palco nella nuova puntata di "Battiti Live" sono:

Mr. Rain

Carl Brave

Irama,

Gabry Ponte

Tiromancino

Emis Killa

Achille Lauro

Rose Villain

Rkomi, Sangiovanni

Angelina Mango

Baby K

Leo Gassmann

Mara Sattei

Ariete

Enula

Claude

Ciccio Merolla

Berna

Per lo spazio dedicato alle esibizioni "on the road", in collegamento dai luoghi più suggestivi della Puglia, questa sera vediamo : Fedez, Annalisa, Articolo 31 da Taranto; Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo (provincia di Bari); Matteo Paolillo da Peschici (provincia di Foggia).

Dove vedere Battiti Live 2023

La quarta puntata di "Battiti Live" va in onda oggi, martedì 25 luglio, dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.