Battiti Live 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta dell'ultima puntata

Battute conclusive per l'edizione 2023 di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", in onda oggi, 1° agosto, in prima serata su Italia 1. La manifestazione musicale è stata condotta anche quest'anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con il supporto di Mariasole Pollio. Gallipoli fa da splendido scenario alla serata.

Battiti Live 2023: anticipazioni quinta puntata

"Radio Norba Cornetto Battiti Live" è una rassegna musicale che da anni porta la musica italiana nelle piazze più belle del Sud Italia, concentrandosi in particolar modo nella splendida Puglia, una regione che vede, estate dopo estate, un crescente turismo, pronto ad affollare strade e spiagge della regione. Il mare, il sole e la musica: per gli italiani è arduo trovare un connubio altrettanto invitante.



L'edizione del 2023 della rassegna musicale è stata divisa in due blocchi: le prime tre puntate sono state registrate a Bari, capoluogo della regione; per poi fare rotta a Gallipoli (provincia di Lecce), un luogo noto a tanti per le acque cristalline del suo mare e per le spiagge di sabbia fine, ma, dai luoghi di culto alle costruzioni rinascimentali, le bellezze del territorio sono molte.



Dopo il debutto della scorsa settimana, Gallipoli è protagonista questa sera dell'ultima puntata della manifestazione musicale, condotta come sempre dalla coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, spalleggiati da Mariasole Pollio, con la regia televisiva di Luigi Antonini.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 1° agosto

Gli artisti che salgono sul palco nella nuova puntata di "Battiti Live" sono:

Fedez

Annalisa

Tananai

Fred De Palma

Ana Mena

Diodato

Paola & Chiara

Baby K

Gabry Ponte

Quinze & Bob Sinclar

Matteo Paolillo

Shade e Federica Carta

Valentina Parisse

Rhove

Aka 7even

Luigi Strangis & Matteo Romano

Dara

Piccolo G

Lolita

Alfa

Ramona Flowers

Per lo spazio dedicato alle esibizioni "on the road", in collegamento dai luoghi più belli della Puglia, questa sera vediamo: i Boomdabash da Mesagne (provincia di Brindisi), Emma da Canosa di Puglia ( provincia di Barletta-Andria-Trani ) e Mr. Rain da Fasano (provincia di Brindisi).

Dove vedere Battiti Live 2023

La quinta e ultima puntata di "Battiti Live" va in onda oggi, martedì 1° agosto, dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile inoltre, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.