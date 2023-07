Battiti Live 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta della seconda puntata

Va in onda oggi, martedì 11 luglio 2023, dalle 21.15 su Italia 1, la seconda puntata di "Battiti Live 2023", la kermesse musicale di Radio Norba che ha come cornici alcune delle piazze più belle della Puglia. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio, introducono stasera artisti come Fedez, Annalisa, Nek e Francesco Renga.

Battiti Live 2023: anticipazioni seconda puntata

Dopo il debutto della scorsa settimana, oggi, 11 luglio, Italia 1 trasmette la seconda puntata stagionale di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, ormai da molti anni tra le manifestazioni musicali più attese dell'estate italiana. Organizzate dall'emittente radiofonica, le serate si svolgono in bellissime piazze della Puglia, cornici ideali della corrente stagione estiva.



La nuova puntata di "Battiti Live" è stata registrata a Bari e vede, come di consueto, l'esibizione di tanti assi della nostra canzone, presentati dalla coppia Elisabetta Gregoraci - Alan Palmieri (padroni di casa per il settimo anno consecutivo), supportati dalla giovane e brillante Mariasole Pollio.



Rassegna musicale dall'impronta fortemente estiva, “Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023" va in onda delle piazze di Bari e Gallipoli, e si presenta, nelle sue sei puntate stagionali, come uno degli eredi per eccellenza del mitico "Festivalbar", lo storico show che raccoglieva i tormentoni estivi più amati dagli italiani.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 4 luglio

Gli artisti che salgono sul palco nel corso della seconda puntata di "Battiti Live" sono:

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Elettra Lamborghini

Ernia

Bresh

Francesco Renga

Nek

Federico Rossi

Francesca Michielin

Gabry Ponte

Gaia

Gianmaria

Il Pagante

Federica

Wax

Levante

LP

Piero Pelù e Alborosie

Rocco Hunt

Mr Rain

Sangiovanni

Wayne

Per lo spazio dedicato alle esibizioni "on the road", in collegamento da alcune località turistiche della Puglia, in questo secondo appuntamento vediamo Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo (provincia di Bari) e i The Kolors da Vieste (provincia di Foggia).

Dove vedere Battiti Live 2023

La seconda puntata di "Battiti Live" va in onda martedì 11 luglio dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.