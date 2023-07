Battiti Live 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta della terza puntata

Oggi, martedì 18 luglio 2023, Italia 1 trasmette dalle 21.15 la terza puntata stagionale di "Battiti Live 2023", la manifestazione targata Radio Norba e strettamente legata al territorio pugliese. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, insieme Mariasole Pollio, ospitano sul palco Fedez, Annalisa, Tananai e molti altri artisti.

Battiti Live 2023: anticipazioni terza puntata

Quello che va in onda oggi, 18 luglio, nel prime time di Italia 1, è il terzo appuntamento stagionale di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, kermesse musicale caratterizzata da uno spirito pugliese, luogo d'ambientazione dove nella corrente stagione estiva i tanti turisti visitanto le tante bellezze che caratterizzano il territorio.



L'odierna puntata di "Battiti Live" è stata registrata per la terza volta a Bari, prima di trasferirsi nella vicina Gallipoli. Supportati da Mariasole Pollio, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri introducono nel corso della serata molti tra i più amati artisti della nostra scena musicale.



Quali sono i tormentoni estivi destinati a essere ricordati nel tempo? “Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023" mette sul piatto tantissime possibilità e, come giusto che sia, ogni ascoltatore potrà fare propria una hit ed associarla per sempre all'estate del 2023.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 18 luglio

Gli artisti che salgono sul palco nella nuova puntata di "Battiti Live" sono:

Tananai

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Boomdabash

Fred De Palma

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Guè

Gabry Ponte

Colapesce Dimartino

Ariete

Francesco Gabbani

Benji & Finley

Aiello

Ofenbach & Svea

Clara

Alvaro De Luna

Aaron

LDA

Cioffi

Caffelatte e Haiducii

Per lo spazio dedicato alle esibizioni "on the road", in collegamento dei luoghi più belli della Puglia, questa sera vediamo Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra (provincia di Taranto).

Dove vedere Battiti Live 2023

La terza puntata di "Battiti Live" va in onda oggi, martedì 18 luglio, dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in streaming e on demand. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.