Battiti Live 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta della prima puntata

Al via oggi, martedì 4 luglio 2023, dalle 21.15 su Italia 1, l'edizione 2023 di "Battiti Live", la rassegna musicale di Radio Norba che da anni porta la musica italiana più amata in splendide piazze della Puglia. Anche questa edizione è condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati da Mariasole Pollio. Scopriamo i nomi dei cantanti che vedremo nel corso della prima tappa (di sei) della nuova edizione del programma.

Battiti Live 2023: le anticipazioni

A partire da oggi, 4 luglio, Italia 1 trasmette la nuova edizione della kermesse musicale “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, la manifestazione organizzata dall'emittente radiofonica e in onda da alcune piazze del Sud Italia, prevalentemente situate in Puglia.



Al timone dello show troviamo, per il settimo anno consecutivo, la collaudatissima coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con, in più, la partecipazione di Mariasole Pollio.



“Radio Norba Cornetto Battiti Live” ha come suggestivi scenari i palcoscenici sul mare delle piazze di Bari e Gallipoli, facendo così sposare alcune località turistiche con la musica di casa nostra più amata del momento. Le serate organizzate da Radio Norba sono proposte da Italia 1 per un totale di sei puntate.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 4 luglio

Gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso della prima edizione di "Battiti Live" sono:

Achille Lauro

Angelina Mango

Ava, Anna e Capo Plaza

Annalisa

Boomdabash,

Coma_Cose

Emma

Fabio Rovazzi

Fedez

Gemelli Diversi

Gabry Ponte

Madame

Negramaro

Orietta Berti

Paola e Chiara

Rose Villain

Rosa Chemical

Sophie and The Giants

The Kolors

Tony Effe

In più, anche quest'anno troviamo le esibizioni "on the road", in collegamento da alcune località turistiche della Puglia. Da Otranto si esibisce Giorgia, mentre da San Foca di Melendugno ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Dove vedere Battiti Live 2022

La prima puntata di "Battiti Live" va in onda martedì 4 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2023" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.