Battiti Live, la scaletta della puntata di stasera 20 luglio: i cantanti sul palco

Appuntamento in prima serata con lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Ivan Palmieri

Martedì 20 luglio in prima serata su Italia 1, seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospita il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia è affidata a Luigi Antonini.

I cantanti sul palco nella seconda puntata

Come sempre, la rassegna accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella seconda puntata: J-Ax e Jake La Furia; Alessandra Amoroso; Aka7even; Fred De Palma; i Sottotono; Gigi D’Alessio; Ermal Meta; Gaia; Tancredi; La Rappresentante di Lista; Gio Evan; Boro Boro con Cara; Jasmine; Dotan; Shade; i Boomdabash e Baby K; Irama; Francesca Michielin; Annalisa e Federico Rossi; Fedez e Orietta Berti.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Malika Ayane, da Martina Franca; i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Tutti i cantanti e le tappe delle puntate

Il cast artistico di questa edizione di Battiti Live: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone, Marco Mengoni, J-Ax con Jake la Furia, Fabio Rovazzi, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie ma non mancheranno altre sorprese che si aggiungeranno nel corso della kermesse.

Quindici esibizioni esibizioni si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.