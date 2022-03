Battiti Live e il Viaggio della Musica: cantanti scaletta della prima puntata

Battiti Live presenta “Msc Crociere - Il viaggio della musica” arriva su Italia 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022. Alla guida delle quattro prime serate del nuovo format itinerante una coppia inedita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

Torna la grande musica di Italia 1 che, insieme a “Battiti Live” e a R101, Radio 105 e Radio Norba, firma questo in partnership con MSC Crociere. Il viaggio della musica toccherà quattro porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

La scaletta della prima puntata

Tra gli artisti che si esibiranno nella prima puntata in onda giovedì 31 marzo 2022 su Italia 1 ci sono Fedez, Achille Lauro, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Pinguini tattici nucleari, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué Pequeno, Topic, Deddy, Berna, Follya, Gemelli Diversi. La regia è affidata a Luigi Antonini.

I cantanti sul palco nelle quattro puntate

Di seguito tutti i nomi del cast artistico completo di "Battiti Live presenta Msc Crociere - Il Viaggio della Musica": Fedez, Achille Lauro, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai, Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie and The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.