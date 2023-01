BBC, parte un porno durante la diretta: il video imbarazzante è virale

Durante il programma della BBC, Match of The Day, dedicato al calcio è partito all'improvviso l'audio di un video porno. Il volume era così alto che in parte andava a coprire anche la voce del conduttore e ex giocatore Gary Lineker che ha provato a non ridere, ma era oggettivamente impossibile non lasciarsi trascinare dall'ilarità di quel momento. Oltre a qualche risata il conduttore si è anche lasciato andare ad una divertente battuta sul finire dello show, in particolare riferendosi al goal segnato dal giocatore del Liverpool Harbey Elliot: "Il suo gol di stasera è stato da urlo, non l'unico che abbiamo ascoltato stasera".

Ovviamente il video di quel momento ha poi iniziato a fare il giro del web e lo stesso Lineker su Twitter ha ironizzato sulla cosa condividendo lo scatto di un registratore ricoperto di nastro adesivo con tanto di didascalia:" "Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Come sabotaggio, è stato piuttosto divertente".

Le scuse della BBC

A poche ore dalla messa in onda del programma sono arrivate anche le scuse della BBC, che è l'equivalente della Rai per il Regno Unito, tramite il portavoce dell'azienda che anche su Twitter ha condiviso questo messaggio: "Ci scusiamo con i nostri telespettatori che si sono sentiti offesi da quanto accaduto durante la copertura dal vivo degli eventi calcistici di questo pomeriggio. Stiamo investigando per capire cosa sia accaduto".

“We apologise to any viewers offended during the live coverage of the football this evening. We are investigating how this happened.” - BBC spokesperson January 17, 2023