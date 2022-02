Beatles – Beat, droga e rock and roll: oggi su Sky Arte la storia del movimento

Stasera su Sky Arte a partire dalle 20:10 va in onda la prima parte del documentario dedicato ai Beatles e alla nascita del movimento Beat, che rappresentò un vero e proprio terremoto culturale a metà degli anni ‘60.

I Beatles all’Ed Sullivan Show, l’evento record

Il 9 febbraio 1964 i Beatles fecero la loro prima apparizione al The Ed Sullivan Show, storico e popolarissimo varietà statunitense condotto da Edward Sullivan. Con 73 milioni di spettatori, questa performance della band di Liverpool negli studi newyorkesi della CBS segnò un record di ascolti senza precedenti. Oltre a rimanere ancora oggi una delle ore di tempo con il minor numero di crimini mai registrata in America, diede il là all’avvento della Beatlemania e della cosiddetta “British Invasion” della musica e cultura inglese in tutto il mondo.

Beatles – Beat, droga e rock and roll, il documentario

Il documentario di Sky Arte vuole analizzare il fenomeno pressoché unico della Beatlemania e di tutto ciò che ne è conseguito, ripercorrendone però le tappe a partire dalle sue origini, ossia dal Beat. A metà degli anni ’60 infatti il Regno Unito conobbe un nuovo movimento culturale underground che si ispirava proprio alla Beat Generaton del secondo dopoguerra. Questa rivoluzione degli anni ’60 fu incarnata e rappresentata soprattutto dai Beatles, che segnarono uno spartiacque culturale senza pari.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 9 febbraio)

Il documentario Beatles – Beat, droga e rock and roll è in onda oggi su Sky Arte (canale 120 e 400) a partire dalle 20:10.