“I Beatles e l’India”: stasera in tv il viaggio che cambiò la vita della band

Stasera in tv Rai 5 propone un documentario in prima visione assoluta che è un appuntamento imperdibile per tutti i fan dei Beatles e - più in generale - della musica. Nel viaggio in India (1968) John, Paul, George e Ringo trovarono ispirazione musicale e spirituale. Ma la loro trasferta ebbe anche risvolti deludenti.

“I Beatles e l’India”, le anticipazioni del documentario

Rai 5 propone alle 22.50 un imperdibile documentario, una vera chicca per tutti i fan della band che negli anni ’60 conquistò il mondo: “I Beatles e l’India”. Nel 1967 (anno del celeberrimo album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) il quartetto di Liverpool ebbe modo d’incontrare il guru Maharishi Mahesh Yogi, mistico e filosofo promotore della meditazione trascendentale. Vicini alla scuola di pensiero della "rigenerazione spirituale", nel 1968 i Beatles si recarono in India con l'intento di frequentare un corso di meditazione trascendentale, proprio nell'ashram indiano di Yogi. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr non furono però i soli a partecipare a questa trasferta: mogli, compagne, entourage e giornalisti li seguirono.

Durante il loro soggiorno la band scrisse molte delle canzoni che sarebbero poi state pubblicate nel White Album (1968). Ma la permanenza non si rivelò pienamente appagante: i Beatles lasciarono, pian piano, l'ashram e il comportamento di Maharishi Mahesh Yogi recò nei quattro musicisti dubbi sulla buona fede della sua disciplina. A ogni modo una esperienza da ricordare: tutto ciò ci sarà mostrato nel documentario “I Beatles e l’India”, tramite rare immagini d'archivio, interviste, registrazioni e testimonianze.

