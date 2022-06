Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini stasera in tv: cosa vedremo nel docufilm "Una storia d'amore"

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri il 29 maggio scorso e oggi, venerdì 24 giugno, alle 21:20 Real Time trasmette il docufilm 'Beatrice e Marco - Una storia d'amore' che racconta il matrimonio della coppia, ma non solo.

Beatrice e Marco - Una storia d'amore: le anticipazioni

Nel docufilm che ripercorre le nozze della coppia nata grazie al programma Uomini e Donne si aprono le porte di “casa Vallini” per svelare anche particolari inediti dell’allegra brigata composta dai due ragazzi con i loro tre splendidi figli, Alessandro, Bianca e Azzurra: come riescono a gestirsi tra lavoro e famiglia numerosa? Che equilibrio si è instaurato in casa tra due persone così diverse come Marco e Beatrice? Come trascorrono il tempo libero? Come hanno deciso di educare i figli? Tutto ciò che stuzzica la curiosità dei milioni follower e tutto ciò che non traspare dai social network, verrà raccontato in questo speciale. Ampio spazio anche al legame che Marco e Beatrice hanno con la loro terra d’origine. Lo spettatore, infatti, si ritroverà in Emilia-Romagna e conoscerà le loro radici e gli amati luoghi d’infanzia. Sarà un viaggio a 360 gradi all’interno del “mondo Vallini”, che mostrerà senza filtri la loro quotidianità.

Beatrice e Marco - Una storia d'amore è realizzato da RomaPress per Warner Bros. Discovery. Scritto da Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello, e diretto da Francesco di Giorgio. Il docufilm sarà disponibile in streaming su discovery+.

La storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini

Era il 2014 quando a Uomini e Donne l'ex tronista Marco Fantini scelse tra le sue corteggiatrici lei, Beatrice Valli, che da quel momento diventò la donna della sua vita. La famiglia si è allargata con la nascita delle figlie Bianca e Azzurra che con Alessandro, nato da mamma Beatrice e papà Nicolas Bovi (precedente compagno dell'influencer) hanno riempito di gioia la vita della coppia, oggi marito e moglie dopo aver rimandato le nozze a causa della pandemia.