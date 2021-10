Beautiful, le anticipazioni dall'1 al 7 novembre 2021: per Quinn si mette male...

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dall'1 al 7 novembre?

Le anticipazioni di Beautiful dall'1 al 7 novembre: il matrimonio di Eric e Quinn è in crisi

I nodi vengono sempre al pettine e anche Quinn deve fare i conti con le bugie che ha detto, in particolare quando Shauna òe rivela una verità scioccante. Zende è tornato alla Forrester da Parigi e ha un'importante novità da raccontare.

Ridge parla con Brooke e le spiega perché adesso si trovano in questa situazione complicata. Carter incontra Zende e da buoni amici si aggiornano sulle proprie vite e su quanto è accaduto nei periodo di lontananza. Eric sempre più sospettoso riesce ad ascoltare una conversazione tra lei e Shauna.

A sorpresa nasce una nuova coppia dichiarandosi amore reciprocamente...

Zoe chiede a Zende informazioni sul suo matrimonio con Nicole. Quinn si trova costretta a confessare i propri peccati a Eric, lei lo supplica di ascoltarla prima di decidere quale piega prenderà il proprio matrimonio. Eric dopo aver ascoltato la moglie è palesemente shoccato. Quinn cerca di difendersi ma Eric non la vede sincera e dubita che provi veramente rimorso.

Carter porta buone notizie a Ridge e Brooke, poco dopo Ridge parla con Carter e gli consiglia di fare attenzione. Nel frattempo Quinn si trova in balia dei suoi misfatti e pensa seriamente che il suo matrimonio con Eric possa essere finito definitivamente, la donna chiama più volte il marito ma non ha mai risposta. A sorpresa Brooke fa visita a Quinn, cosa si diranno le due donne?