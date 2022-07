La nuova settimana di Beautiful è incentrata sulla passione tra Quinn e Carter, che ci ricascano e finiscono nuovamente per fare l’amore. Stavolta però Zoe scopre che l’avvocato ha un’amante, pur continuando a ignorare che si tratta proprio della sua fidata amica. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 10 giugno a sabato 16 luglio 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2022

Zoe chiede perdono a Carter, ma l’uomo mantiene fermamente la sua posizione. In crisi, la donna si confida con Paris, che inizia a dubitare della correttezza di Quinn. Zoe continua invece ad avere piena fiducia in nell’amica, ignorando ciò che è accaduto tra lei e Carter e spende dolci parole per lei anche quando ha un colloquio con Eric, Ridge e Brooke. Quest’ultima ha invece diverse perplessità e non senza motivo: a sorpresa Quinn e Carter ci ricascano e finiscono nuovamente per fare sesso a casa dell’uomo, quando poco dopo Zoe bussa alla porta e intuisce la presenza di un’altra donna, che però riesce a nascondersi e a farla franca. Eric è intenzionato a perdonare Quinn, nonostante Brooke provi a dissuaderlo, ricordando i precedenti poco piacevoli della donna. Dopo la visita a casa di Carter, Quinn comincia a indagare sulla misteriosa presunta amante dell’uomo e si convince che possa essere Shauna. Anche altri personaggi cominciano a interrogarsi sull’identità della donna.

Dove vedere Beautiful (dal 10 al 16 luglio 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dalla domenica al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.