Beautiful, le anticipazioni dall'11 al 17 ottobre 2021

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'11 e il 17 ottobre 2021.

Beautiful: le anticipazioni, cosa succederà tra Steffy e Liam

Steffy, che ancora soffre molto a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto anche Bill Spencer, è molto arrabbiata con Liam e Hopee. La coppia ha portato via Kelly dopo che ha scoperto la dipendenza dagli antidolorifici di Steffy e il grande abuso che ne fa.

La rabbia di Steffy però è destinata a crescere ancora poiché Liam andrà a parlare prima con Ridge, il padre della giovane mamma e imprenditrice, e poi con il dottor Finn al quale Liam spiega che Steffy in realtà è diventata dipendente dagli antidolorifici. Ridge in particolare è rimasto sconvolto dal racconto di Liam e per questo deciderà di mettere sua figlia al primo posto.

I tre, Ridge, Liam e Finn, cercheranno insieme di aiutare Steffy che però non prenderà bene la cosa e si scaglierà contro di loro sottolineando quante volte l'abbiano fatta soffrire. Per la giovane Forrester si apre un capitolo molto oscuro, in cui non riesce a rendersi conto della gravità della sua dipendenza: quando il medico, Finn, le chiede dove abbia preso le medicine senza ricetta, lei non risponde e inizia a incolpare Hope del "rapimento" di Kelly.