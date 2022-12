Nel corso della nuova settimana di “Beautiful”, in onda da lunedì 12 a sabato 17 dicembre, il ritorno di Deacon turba più di una persona: mentre sua figlia Hope viene messa in guardia da Ridge sulla pericolosità dell’uomo, quest’ultimo incontra Sheila, con la quale capisce di avere qualcosa in comune.

Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 17 dicembre 2022

Thomas e Paris sanno di dover chiarire ciò che provano l'uno per l'altra. Lei si dichiara fermamente impegnata con Zende, lui è sempre più emotivamente coinvolto.

La ragazza è intanto alle prese con un grande evento: prima dell'inizio della partita dei Dodgers canta l'inno nazionale statunitense davanti a migliaia di persone. Zende assiste emozionato dagli spalti, mentre Thomas ammira l'esibizione da casa, in compagnia di Steffy.

Hope, nel frattempo, ha deciso di riunire allo chalet Ridge, Brooke e Liam in occasione del ritorno di suo padre, Deacon. L'evento, però, sorprende in negativo gli invitati, che proveranno a convincere Hope che si trova al cospetto di un criminale. Percepita l'opinione comune, Deacon decide di allontanarsi e fa un incontro eccezionale con Sheila. Nel confronto i due capiscono di avere un problema molto simile e decidono così di allearsi contro i Forrester.

Ridge e Steffy, non senza ragioni, sanno che Hope e Finn potrebbero cedere alle richieste dei rispettivi genitori.

Dove vedere Beautiful (dal 12 al 17 dicembre 2022)

Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Le puntata sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma MediasetPlay.