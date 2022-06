La morte di Vinny continua a monopolizzare le vicende di Beautiful: Liam è stato segnato dall’accaduto, al punto che vede il fantasma di Vinny che gli giura vendetta. Per la perdita del suo caro amico, Thomas viene consolato da Hope. Intanto il rapporto fra Eric e Quinn è in pieno stallo. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Liam se la passa male e addirittura dice di aver visto il fantasma di Vinny che gli promette vendetta per averlo investito. Il padre, Bill, cerca di stargli vicino e chiede a Hope di andare a trovarlo: la donna sembra essersi ammorbidita dopo l’episodio del tradimento con Steffy. Intanto Baker interroga Thomas circa il caso di Vinny: gli comunica, inoltre, che a suo avviso si tratta di un omicidio. Per un caso del destino, sarà proprio Hope a consolare Thomas, disperato per la scomparsa dell’amico. Su altri fronti, troviamo Eric demoralizzato per il rapporto - freddo e senza emozioni - creatosi con Quinn, dopo le trame tra lei e Shauna ai danni di Brooke. Quinn si immedesima in Carter che, nonostante sia ancora innamorato di Zoe, non riesce a perdonarla: lei sta vivendo qualcosa di molto simile con Eric. Intanto Zoe cerca 'appoggio di Quinn proprio per ricucire il suo rapporto con Carter, ma inaspettate attrazioni potrebbero provocare ulteriori colpi di scena.

Dove vedere Beautiful (dal 12 al 18 giugno 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dalla domenica al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.