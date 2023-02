Le nuove puntate della storica soap opera “Beautiful” vanno in onda da lunedì 13 a sabato 18 febbraio, e pongono al centro della storia la volontà da parte di Hope di far entrare i discusso padre, Deacon, nella sua vita. Ma nessuno sembra appoggiare questa sua scelta.

Beautiful, le anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023

Siamo giunti al giorno del Ringraziamento, momento dell'anno molto sentito dagli Stati Uniti. Molti personaggi si ritrovano a casa di Brooke e Ridge per le celebrazioni e in tanti si fanno avanti per spendere due parole per ringraziare qualcuno. I grandi assenti sono, come prevedibile, Sheila e Deacon, che consumano un triste pranzo. I due, però, non fingono di stare bene e almeno per un momento si immaginano accolti e ben voluti dai Forrester.

Chi è ancora intenzionata a dare al padre un'altra opportunità è Hope. Tutti coloro che le stanno accanto vorrebbero impedire il riavvicinamento della ragazza con Deacon, ma Brooke dice a Ridge che non possono continuare a farle resistenza perché Hope è ormai una donna adulta. interroga sulla necessità di convincerla a non permettere a Deacon di entrare nelle loro vite. Steffy prova invece a convincere Liam a tagliare in modo netto e definitivo con Deacon.



Hope si rende conto che non ha nessuno dalla sua parte, ma pur dispiaciuta decide comunque di invitare Deacon a casa sua. Quando Ridge si imbatte in Deacon allo chalet vuole cacciarlo via, ma a sorpresa viene fermato da Brooke. A questo punto Ridge non sa più cosa pensare e crede addirittura che Deacon possa essere interessato anche a Brooke.

Liam è in crisi perché non ha intenzione di perdere Hope, ma al contempo non si fida affatto di Deacon. Quando Katie manda a monte un pranzo con Carter, lui ripiega su Paris.

Dove vedere Beautiful (dal 13 al 18 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 13 gennaio a sabato 18 febbraio alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.