La nuova settimana di “Beautiful” è quasi totalmente incentrata sulle vicende di Eric e Quinn: Ridge e Brooke, in particolar modo, capiscono che i due hanno qualcosa da nascondere e decidono che è arrivata l’ora di fare un po’ di chiarezza. E mentre Quinn si confida con Shauna, Eric ha modo di parlare con Carter.

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022

Ridge e Brooke chiedono ad Eric il pechè del perdono che ha concesso a Quinn, dopo i tradimenti da parte della donna. L’uomo prova a giustificare la scelta dicendo loro che Quinn merita una seconda occasione. Ridge e Brooke restano poco convinti di queste spiegazioni anche se non sono a conoscenza di tutta la verità: Eric, diventato impotente, sta spingendo sua moglie tra le braccia di Carter, in modo che la donna possa avere una felicità che lui non può concederle.

Quinn si confida con Shauna, dicendole che Eric le vuole che vada a letto con Carter. Quest’ultimo riceve intanto una visita di Eric che lo mette in guardia: lui può fare l’amore con la moglie, ma deve ricordare che lei resta e resterà la signora Forrester, aggiungendo che nessuno deve venire a sapere di questo accordo.

Mentre Steffy e Finn sembrano aver ritrovato l’armonia, messa in discussione dalla presenza di Sheila, Wyatt sorprende Sheila in compagnia di Carter, ed invita la madre a non tradire Eric, premuroso e clemente verso di lei.

Anche Katie sente che qualcosa non torna nella vicenda tra Eric e Quinn e prova invano a ricevere qualche informazione dal diretto interessato. Brooke e Ridge decidono invece di passare ai fatti e chiedono a Justin di indagare sui movimenti e le frequentazioni di Quinn.

Dove vedere Beautiful (dal 14 al 19 novembre 2022)

Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. La soap opera è visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma MediasetPlay.