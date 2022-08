Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 agosto 2022

Beautiful riprende a concentrarsi sulla vicenda che tiene momentaneamente in carcere sia Liam che Bill. Thomas inizia a indagare sulle dinamiche che hanno portato alla morte di Vinny: quando guarda un video che vede quest’ultimo gettarsi sotto ad un’auto, l’ipotesi suicidio prende immediatamente quota. Justin, però, non ha alcuna intenzione di vedere gli Spencer liberi ed escogita un piano per fermare Thomas. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da

domenica 14 a sabato 20 agosto 2022.

Durante i colloqui in carcere tra detenuti e visitatori Liam e Hope provano a confortarsi e a rassicurarsi a vicenda Bill sembra avere una maggiore freddezza ma, parlando con Wyatt e Justin, continua a ripetere che poteva fare molto di più per aiutare Liam. Poco dopo Bill suggerisce a Justin di indagare a fondo sulle dinamiche che hanno portato alla morte di Vinny e di preparare una convincente linea di difesa; consiglia inoltre a Wyatt di dedicarsi all’azienda di famiglia. Brooke pensa che il legame tra Liam e Hope possa nuovamente spezzarsi: il fatto che l’uomo abbia chiesto a Thomas di stare vicino alla sua famiglia rappresenterebbe – secondo Brooke – un pericolo. Ridge è invece molto più cauto e rilassato e pensa che le azioni di Thomas possano essere guidate dabuone intenzioni. Cominciando a fare approfondite ricerche, Thomas guarda un video di Vinny intento a gettarsi sotto l’auto di Liam: potrebbe incredibilmente trattarsi di suicidio. Quando scopre dell'esistenza di questi filmati, Justin tiene Thomas prigioniero: la sua intenzione sembra essere quella di fermare l'eventuale liberazione di Liam e Bill. Su altri fronti, al momento Paris ha deciso di tacere: dunque sia Quinn che Carter possono vivere con relativa serenità le rispettive storie d’amore.

Dove vedere Beautiful

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5: domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.