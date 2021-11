Beautiful, le anticipazioni dal 15 al 21 novembre 2021

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 15 al 21 novembre 2021?

Le anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 novembre 2021

Finn e Steffy sono sempre più vicini, Thomas risente del ritorno a casa di Zende, mentre Liam è tormentato dalla nuova relazione di Steffy. Carter, invece, interrompe un momento di confronto tra Zoe e Zende.

Liam scopre, tramite Amelia che Finn le ha ordinato di lasciare Kelly a sua madre. Thomas si diverte a a guardare Hope mentre cerca di calmare Liam, proprio lui poco dopo irrompe a casa di Steffy interrompendo la sua chiacchierata con Finn.

Carter chiede a Zoe di andare avanti con la relazione, Thomas cerca di avvicinarsi a Hope e Finn invece perde il controllo e si scaglia contro liam durante una lite.

Zoe si dichiara a Carter e lo rassicura sui suoi sentimenti, Liam è pronto a parlare con Steffy per ricordarle quanto è magnifica prima di metterle alle strette, ma Steffy non molla: non smetterà di vedere Finn. Finn torna a casa di Steffy per prendere il telefono e in quell'occasione incontra Liam che è arrabbiato. Hope è sempre più sicura che Liam sia geloso.

Zende rimane folgorato da Zoe quando crea una sfilata improvvisata prendendo spunto dai uno dei suoi disegni. Thomas a differenza di Liam approva la relazione della sorella...