Le nuove puntate di “Beautiful”, storica soap opera di Canale 5, hanno come argomento principale la presunta impotenza di Eric, che potrebbe non essere tale, come dimostra il recente riavvicinamento di Donna all’uomo. Quinn scopre l’accaduto e il marito è adesso costretto a fare la sua scelta definitiva.

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023

Favorevolmente colpita dall’accaduto, Donna non riesce a tacere e rivela alle sorelle che Erica ha ritrovato in compagnia dei sussulti sessuali che parevano ormai sepolti. Brooke e Katie sentenziano che l’uomo non è, come si credeva, vittima di impotenza ma, semplicemente, non è più attratto da sua moglie Quinn. Brooke ha dunque un colloquio con Eric, ma nel bel mezzo della conversazione Quinn ascolta tutto. Quest’ultima è su tutte le furie e affronta faccia a faccia Donna.

Il confronto tra Quinn e Donna è verbalmente molto duro. La moglie di Eric rivendica di essere sempre stata vicina al marito nella sua lotta contro la disfunzione sessuale. In più, la Fuller intimorisce l’avversaria bloccandola fisicamente.

Quinn racconta successivamente ad Eric di aver saputo dei suoi incontri con Donna, puntualizzando che non ha più intenzione di tollerare la presenza della Logan nelle loro vite. L’uomo prende a quel punto la sua decisione: incontra Donna e le dice di andare via, licenziandola dalla Forrester Creations.

Su altri fronti, Carter e Katie continuano a frequentarsi, mentre Liam e Steffy hanno tutte le intenzioni a tenersi a debita distanza da Sheila e Deacon. In modo fortuito Steffy ascolta Hope dialogare con Finn: i due dibattevano sull’ingiustizia del tenere i genitori lontani. A quel punto Steffy perde la pazienza e dice alla sorellastra di fare come meglio crede con suo padre, ma di non tirare in ballo Sheila perché, evidentemente, non sa di cosa è capace la Carter.

Dove vedere Beautiful (dal 16 al 21 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma MediasetPlay.