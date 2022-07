Le nuove puntate di Beautiful si concentrano in buona parte sul rapporto tra Hope e Liam. Pur tra dubbi e incertezze, i due decidono di ricominciare. I genitori della coppia sono contenti, ma Liam è comunque tormentato dai sensi di colpa. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 17 a sabato 23 luglio 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022

Zoe dichiara il suo amore a Carter, aggiungendo che farà di tutto per riconquistarlo. Poco dopo l’uomo sembra cedere alla determinazione della donna e le dice di voler tornare insieme a lei. Shauna confida che la giacca vista da Zoe a casa di Carter appartiene a lei e che, di conseguenza, è stata a letto con l’uomo. Anche Zende e Paris dibattono sulle dinamiche del rapporto tra Carter e Zoe. Nel frattempo, tornata a casa, Quinn ha un dialogo con Eric, che le rivela di voler salvare il loro matrimonio. Hope confida a Brooke i dubbi e le paure di Liam, ancora afflitto dai sensi di colpa per aver tradito la donna; l’uomo esterna i medesimi timori al padre, Bill.

Brooke e Bill parlano dell’argomento rispettivamente con Ridge e Wyatt. Quest’ultimo è inoltre preoccupato dello stato di Liam e lo confida a Bill (l’unica persona a conoscenza delle responsabilità del figlio della morte di Vinny). Hope e Liam, comunque, ci provano e finiscono a letto insieme: all’uomo resta però il tormento di tutti gli errori che ha commesso, in particolar modo la scomparsa di Vinny sembra uno scoglio impossibile da superare.

Dove vedere Beautiful (dal 17 al 23 luglio 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.