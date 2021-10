Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 24 ottobre 2021: Steffy sempre più nei guai

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 18-24 ottobre 2021?

Le anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 ottobre: la dipendenza di Steffy è un grande problema

Dopo l'incidente Steffy continua a fare un grande uso di antidolorifici, nonostante lei cercasse di nascondere la cosa, dopo che Liam l'ha trovata svenuta sul divano di casa sua. Steffy continua a gridare la sua innocenza negando la sua dipendenza.

Hope non rende la situazione più facile in quanto ha deciso di mettere un aut aut: fin quando Steffy non sarà guarita non potrà riavere sua figlia e ciò non rende felice la Forrester che invece vuole avere la figlia con sè. Al coro di Hope si aggiungono anche Liam e Brooke che impediscono a Steffy di avvicinarsi alla figlia. Questa situazione ha causato ulteriori tensioni tra Brooke e Ridge che non stanno passando un buon momento, in quanto Ridge deve fare i conti con le pressioni di Queen e il matrimonio con Shauna.