Nella settimana che precede il Natale, le trame di “Beautiful” risultano come al solito dense. Hope vorrebbe concedere una seconda possibilità a Deacon, suo padre, ma Liam non è d’accordo con questa idea. Ridge ha intanto degli accesi confronti con Quinn prima e con Carter poi. Eric chiede a Quinn di rompere con Carter.

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022

Hope non riesce a fare a meno di pensare al ritorno di suo padre. Uscito di prigione, vorrebbe dargli una seconda possibilità e confida le sue intenzioni a diverse persone: Zende, Thomas, Paris. Tutti riconoscono la bontà d'animo di Hope, ma l'ipotesi che l'uomo possa avvicinarsi ai suoi figli convince poco.

Nel frattempo vediamo Deacon svegliarsi in una stanza di albergo, dopo una notte trascorsa in preda all'alcol. Frastornato, l'uomo capisce che stringere accordi con Sheila non è la soluzione ideale per riavvicinarsi alla figlia. Nei pressi dell'ufficio di Hope, Deacon viene cacciato via da Liam.

Thomas apprende la notizia che l'offerta da lui fatta per la casa è ufficialmente chiusa. L'uomo si reca con Paris nella sua vecchia abitazione e lei accetta di prenderla in affitto. L'acquisto della casa di Thomas si rivela però fallimentare e Paris si dice pronta a farsi da parte: il giovane Forrester la esorta però a rimanere.

Ridge affronta Quinn a viso aperto: l'argomento è ovviamente Eric. La donna gli dice che non deve intromettersi nella sua vita privata, ma Ridge difende a spada tratta il padre, sottolineando la natura irrazionale della presenza di Carter in quello che è un malsano triangolo.

Quando Quinn torna da Eric, origliando ascolta le parole non lusinghiere che Katie rivolge nei suoi confronti: il litigio tra le due donne arriva con puntualità.

In un successivo dialogo, Quinn dichiara a Eric il suo amore; in risposta l'uomo le chiede di rompere definitivamente con Carter. Quest'ultimo ha intanto una discussione con Ridge, che gli chiede dei suoi sentimenti (ed intenzioni) per Quinn.

Dove vedere Beautiful (dal 19 al 24 dicembre 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma MediasetPlay.