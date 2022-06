Hope percepisce lo stato precario di Liam, ancora sotto shock per avere investito Vinny. Sarà necessario l’intervento di Bill. Eric non riesce ancora a perdonare Quinn per i suoi comportamenti. Quest’ultima, nel frattempo, non è del tutto indifferente al fascino di Carter. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2022

Mentre proseguono le indagini per scoprire chi è stato a investire Vinny, Liam è stravolto e sovrastato dai sensi di colpa. Non riesce a nascondere il suo stato nemmeno ad Hope, al punto che la donna gli chiede delucidazioni. A quel punto è Bill a evitare rivelazioni che potrebbero segnare in modo indelebile la vita del figlio. Zoe chiede aiuto a Quinn per ritornare con Carter ma, in crisi con Eric, appare ormai chiara l’attrazione che Quinn nutre nei confronti dello stesso uomo.

Eric rivela a Ridge di non riuscire ancora a perdonare i comportamenti di sua moglie. In particolar modo non riesce ad accettare il fatto che lei abbia tentato di mandare all’aria il matrimonio fra Brooke e lo stesso Ridge. Hope continua ad avere dubbi sulla condizione di Liam e arriva a confidare ciò a Thomas; al contempo, preoccupata per lui, la donna comunica a Liam di voler perdonare il suo tradimento con Steffy, ma l’uomo, conscio del suo stato precario, non è certo di voler tornare a casa con lei.

Dove vedere Beautiful (dal 19 al 25 giugno 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dalla domenica al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.