“Beautiful” inaugura la prima settimana del 2023 con una fitta serie di eventi: Donna dichiara il suo amore ad Eric; Deacon e Sheila si fingono innamorati per suscitare le reazioni di Hope e Finn; Katie e Carter continuano a dialogare. Segnalazione: venerdì 6 la soap di Canale 5 non andrà in onda.

Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023

Carter comunica a Eric e a Ridge che la sua love story con Quinn è definitivamente chiusa.

Brooke e Donna hanno un colloquio. La prima vuole spingere la seconda ad ammettere l’amore che nutre nei confronti di Eric. Donna inizialmente nega, ma mentre ripete più volte di amare l’uomo, quest’ultimo si presenta inaspettatamente alle sue spalle ed ascolta tutto.

Paris e Zende possono ormai considerarsi una coppia, ma Thomas sembra essere turbato da questa storia ed è probabilmente geloso. Katie e Carter proseguono intanto la loro conoscenza, scoprendo di avere più cose in comune di quel che credevano. La donna ripete nuovamente che, dopo tutte le esperienze negative che ha dovuto affrontare, non ha alcuna intenzione di tornare con Bill.

Quando Finn e Hope vanno a mangiare qualcosa fuori fanno una scoperta incredibile: ad un bar vedono Deacon e Sheila baciarsi. Liam e Steffy si augurano vivamente che la ragazza abbia capito di che pasta è fatto il padre: la speranza è che Deacon e Sheila - protagonisti di una relazione fittizia - stiano a debita distanza dalle vite di Hope e Finn.

Intanto Quinn confida a Shauna di provare ancora qualcosa nei confronti di Carter; Donna dichiara invece a Eric il suo amore. In quei momenti l’uomo si accorge che la condizione della sua impotenza non è del tutto compromessa, come aveva invece creduto negli ultimi tempi.

Dove vedere Beautiful (dal 2 al 7 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal martedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma MediasetPlay.